Стало известно о намерении США запугать Швецию и Финляндию российским «Сарматом»

RT: США предупреждали Швецию о якобы готовящемся ударе России «Сарматом» по Украине

США отправляли Швеции и Финляндии секретные документы о том, что Россия якобы готовится нанести удар межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Сармат» по Украине и Польше. Об этом стало известно из документов системы управления войсками США DELTA, которую взломал хакер Джокер ДНР, сообщает RT.

Попытки запугать Стокгольм и Хельсинки были предприняты практически одновременно с заявлениями Госдепа о работе над включением двух стран в НАТО, отмечает издание.

В размещенных данных был опубликован меморандум под названием «Информация о планах России запустить межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" по Украине и Польше 25 июня 2022 года», пишет RT.

Также, согласно полученным данным, американская разведка предупреждала о якобы возможном запуске ракет 15 июня, который не состоялся из-за «неустановленных проблем».

Кроме того, в одном из документов сообщается, что Россия якобы намеревается совершить удар по правительственным зданиям на Украине. В документе указаны координаты потенциальных целей в Киеве, Львовской, Киевской и Ровенской областях.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что вероятность ядерного удара со стороны России в ходе конфликта низка.