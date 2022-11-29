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19:10, 29 ноября 2022Мир

Стало известно о намерении США запугать Швецию и Финляндию российским «Сарматом»

RT: США предупреждали Швецию о якобы готовящемся ударе России «Сарматом» по Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

США отправляли Швеции и Финляндии секретные документы о том, что Россия якобы готовится нанести удар межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Сармат» по Украине и Польше. Об этом стало известно из документов системы управления войсками США DELTA, которую взломал хакер Джокер ДНР, сообщает RT.

Попытки запугать Стокгольм и Хельсинки были предприняты практически одновременно с заявлениями Госдепа о работе над включением двух стран в НАТО, отмечает издание.

В размещенных данных был опубликован меморандум под названием «Информация о планах России запустить межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" по Украине и Польше 25 июня 2022 года», пишет RT.

Также, согласно полученным данным, американская разведка предупреждала о якобы возможном запуске ракет 15 июня, который не состоялся из-за «неустановленных проблем».

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Кроме того, в одном из документов сообщается, что Россия якобы намеревается совершить удар по правительственным зданиям на Украине. В документе указаны координаты потенциальных целей в Киеве, Львовской, Киевской и Ровенской областях.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что вероятность ядерного удара со стороны России в ходе конфликта низка.

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Глеб Бажуткин
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