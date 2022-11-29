Венгрия назвала условие для разрешения созыва комиссии Украина — НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против созыва комиссии Украина — НАТО

Власти Венгрии не допустят созыва комиссии Украина — НАТО до тех пор, пока права этнических венгров в Закарпатье не будут восстановлены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой главу венгерского МИД Петера Сийярто.

Он подчеркнул, что в позиции Венгрии по этому вопросу нет ничего нового и удивительного. «Мы много лет назад дали понять, что, пока Украина не вернет закарпатским венграм их права, мы не будем способствовать созыву этого органа», — напомнил министр.

Сийярто отметил, что с момента начала конфликта на Украине Будапешт не поднимал вопрос прав этнических венгров и не планирует делать этого сейчас. «Будем надеяться, что мир наступит как можно скорее, и тогда этот вопрос можно будет снова обсудить», — заключил министр.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заподозрила Венгрию в желании отобрать Закарпатье. В марте она отмечала, что позиция Будапешта по санкциям и поставкам вооружения Киеву близка к пророссийской, а власти Венгрии, вероятно, стремятся заполучить «украинское Закарпатье» и «дешевый российский газ».

Позже советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал пропагандой разговоры о потенциальной аннексии Закарпатья. По его словам, Будапешт даже теоретически не мог бы подумать о захвате украинских территорий.

Напряженность в отношениях Венгрии и Украины возникла после принятия Киевом в 2017 году закона «Об образовании». Он существенно сократил возможность обучения в стране на языках нацменьшинств и ущемляет права венгерской диаспоры в Закарпатье. В знак протеста против закона власти Венгрии с 2017 года блокируют встречи комиссии Украина — НАТО на уровне министров.