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01:53, 29 ноября 2022Мир

В Сербии сочли более успешными действия российских военных на Украине

Президент Сербии Вучич считает, что действия российских военных на Украине стали успешнее
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Tomas Tkacik/ Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич считает, что действия российских военных на Украине стали более успешными, об этом он заявил в интервью телеканалу «ТВ Пинк».

По мнению сербского лидера, конфликт закончится нескоро, поскольку в тот момент, когда предсказывался исход конфликта в пользу Киева, российские военнослужащие продемонстрировали успешное участие в боях.

«Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше», — подчеркнул Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что власти страны поддержат антироссийские санкции только с «дамокловым мечом над головой». Он добавил, что в настоящее время не видит подобной угрозы

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Марина Совина
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