В Сербии сочли более успешными действия российских военных на Украине

Президент Сербии Вучич считает, что действия российских военных на Украине стали успешнее

Президент Сербии Александр Вучич считает, что действия российских военных на Украине стали более успешными, об этом он заявил в интервью телеканалу «ТВ Пинк».

По мнению сербского лидера, конфликт закончится нескоро, поскольку в тот момент, когда предсказывался исход конфликта в пользу Киева, российские военнослужащие продемонстрировали успешное участие в боях.

«Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше», — подчеркнул Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что власти страны поддержат антироссийские санкции только с «дамокловым мечом над головой». Он добавил, что в настоящее время не видит подобной угрозы

