В Сербии сочли более успешными действия российских военных на Украине
Президент Сербии Александр Вучич считает, что действия российских военных на Украине стали более успешными, об этом он заявил в интервью телеканалу «ТВ Пинк».
По мнению сербского лидера, конфликт закончится нескоро, поскольку в тот момент, когда предсказывался исход конфликта в пользу Киева, российские военнослужащие продемонстрировали успешное участие в боях.
«Я не говорю, что было какое-то превосходство, наоборот, у них гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, чем у украинцев, но русские стали воевать лучше», — подчеркнул Вучич.
Ранее президент Сербии заявил, что власти страны поддержат антироссийские санкции только с «дамокловым мечом над головой». Он добавил, что в настоящее время не видит подобной угрозы