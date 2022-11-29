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20:52, 29 ноября 2022Силовые структуры

Присяжные признали россиянина виновным в убийстве бывшего учителя

В Новоалтайске присяжные признали мужчину виновным в убийстве бывшего учителя

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Новоалтайске суд присяжных вынес 23-летнему местному жителю обвинительный вердикт по делу об убийстве своего бывшего учителя. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщила сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

Россиянина признали виновным в преступлении по статьям 162 («Разбой») и 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Следствие и присяжные установили, что 1 июня 2021 года молодой человек пробрался в дом 65-летней пенсионерки, зная, что она живет одна, и нанес женщине не менее 44 ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Задержать преступника смогли через полгода. Во время допроса он дал признательные показания и рассказал, что пошел на убийство из-за своих финансовых проблем. Однако в доме учительницы ничего ценного так и не нашел — добычей стало имущество на сумму около 15 тысяч рублей.

Срок наказания обвиненному суд вынесет в ближайшее время.

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Илона Палей
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