Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:23, 29 ноября 2022Россия

В Запорожской области назвали способ разрядить ситуацию вокруг ЗАЭС

Рогов: призывы МАГАТЭ к Украине прекратить огонь по ЗАЭС помогут разрядить ситуацию

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал способ разрядить ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он призвал МАГАТЭ убедить власти Украины прекратить обстрел объекта, сообщает ТАСС.

«Да, безусловно. По крайней мере, те, кто совершают военные преступления, занимаются ядерным терроризмом со стороны режима Зеленского, задумались бы над тем, чем это чревато и чем это закончится», — заявил Рогов.

Он выразил уверенность в том, что украинским военным был отдан приказ обстреливать ЗАЭС, поскольку Киев уверен в том, что может переложить за это ответственность на других. Рогов также добавил, что призыв о прекращении обстрелов со стороны МАГАТЭ вызывал бы возмущение со стороны Украины, однако заставил бы ее задуматься о том, что ей не дозволено безнаказанно делать все, что вздумается.

Ранее Рогов рассказал, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области находятся более 700 бойцов Сил специальных операций Украины. Он уточнил, что спецназовцев готовят к штурму ЗАЭС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Пленный боец ВСУ рассказал об употреблении наркотиков в зоне боевых действий
На Западе обвинили Зеленского в попытке устранить политического оппонента
В Запорожской области назвали способ разрядить ситуацию вокруг ЗАЭС
Стало известно об убийстве украинскими военными семьи в Херсонской области
Минобороны рассказало об использовании военными связистами дронов с рациями
Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией
Новогоднюю елку в Киеве решили оставить без иллюминации
Разочаровавшийся в Италии россиянин рассказал о главных недостатках страны
Мужчинам назвали снижающие интерес к сексу категории продуктов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.