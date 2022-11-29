В Запорожской области назвали способ разрядить ситуацию вокруг ЗАЭС

Рогов: призывы МАГАТЭ к Украине прекратить огонь по ЗАЭС помогут разрядить ситуацию

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал способ разрядить ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он призвал МАГАТЭ убедить власти Украины прекратить обстрел объекта, сообщает ТАСС.

«Да, безусловно. По крайней мере, те, кто совершают военные преступления, занимаются ядерным терроризмом со стороны режима Зеленского, задумались бы над тем, чем это чревато и чем это закончится», — заявил Рогов.

Он выразил уверенность в том, что украинским военным был отдан приказ обстреливать ЗАЭС, поскольку Киев уверен в том, что может переложить за это ответственность на других. Рогов также добавил, что призыв о прекращении обстрелов со стороны МАГАТЭ вызывал бы возмущение со стороны Украины, однако заставил бы ее задуматься о том, что ей не дозволено безнаказанно делать все, что вздумается.

Ранее Рогов рассказал, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области находятся более 700 бойцов Сил специальных операций Украины. Он уточнил, что спецназовцев готовят к штурму ЗАЭС.