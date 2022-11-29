Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 29 ноября 2022Мир

Европе предрекли зависимость от США в случае отказа от российского газа

МИД Венгрии: попытки ЕС ввести эмбарго на газ из России приведут к зависимости от США

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер в интервью программе для телекомпании М1 назвал ошибочными попытки Евросоюза (ЕС) ввести эмбарго на закупки российского газа.

Даже в случае замещения российского газа Европа впадет в зависимость от США, предрек политик. Поэтому, считает Менцер, европейским странам следует приложить усилия для того, чтобы получать энергоносители из максимально большого числа источников.

Госсекретарь подчеркнул, что правительство Венгрии убеждено в неправомерности санкционной политики ЕС, а также выступает за снятие ограничений на партнерство с Россией в энергетической сфере. Санкции привели к росту цен на нефть и газ, экономика Венгрии расплачивается за это «санкционной надбавкой», поэтому они должны быть отменены.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что компании из США и Австрии подвели Венгрию, отказавшись разрабатывать газовое месторождение в Черном море, что привело страну к зависимости от топлива из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
Epson прекратит производить лазерные принтеры
Офицер рассказал о колоссальных потерях среди поляков в Донбассе
В Белоруссии суд отказался смягчить приговор по делу о попытке госпереворота
В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка
Турбизнес попросил помощи в выплате долгов перед россиянами
Над пойманным ФСБ украинским шпионом начался суд
В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки Киеву
Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах
Щербакова рассказала о жизни с родителями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.