Европе предрекли зависимость от США в случае отказа от российского газа

МИД Венгрии: попытки ЕС ввести эмбарго на газ из России приведут к зависимости от США

Госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер в интервью программе для телекомпании М1 назвал ошибочными попытки Евросоюза (ЕС) ввести эмбарго на закупки российского газа.

Даже в случае замещения российского газа Европа впадет в зависимость от США, предрек политик. Поэтому, считает Менцер, европейским странам следует приложить усилия для того, чтобы получать энергоносители из максимально большого числа источников.

Госсекретарь подчеркнул, что правительство Венгрии убеждено в неправомерности санкционной политики ЕС, а также выступает за снятие ограничений на партнерство с Россией в энергетической сфере. Санкции привели к росту цен на нефть и газ, экономика Венгрии расплачивается за это «санкционной надбавкой», поэтому они должны быть отменены.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что компании из США и Австрии подвели Венгрию, отказавшись разрабатывать газовое месторождение в Черном море, что привело страну к зависимости от топлива из России.