Азиатская авиакомпания запретила бортпроводникам ходить с сединой и залысинами

Air India запретила членам экипажа ходить с сединой и залысинами и пользоваться духами

Авиакомпания Air India запретила членам экипажа ходить с залысинами и сединой и возмутила пользователей сети. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Согласно новым правилам, бортпроводникам азиатского перевозчика необходимо закрашивать седину в естественные тона, при этом яркие цвета и хна для окрашивания не допускаются. Более того, персоналу авиакомпании запретили носить повседневную одежду, даже если они летят в самолете в качестве пассажиров.

Членам экипажа с залысинами, в свою очередь, нужно «ежедневно приводить редеющие волосы в порядок», а именно бриться налысо. Бортпроводникам также не разрешается пользоваться духами и одеколонами с сильным ароматом, но предписано применять дезодорант.

Также в обновленном регламенте указано, что стюардессам теперь нельзя носить украшения, чтобы не задерживаться на таможне, а членам экипажа мужского пола — «странные» носки. Они должны быть не длиннее и не короче икры и подходить под цвет брюк.

По данным издания, подобные нововведения не были встречены работниками Air India с большим энтузиазмом. «Некоторые считают, что это необходимо для создания имиджа авиакомпании, но, по моему мнению, это слишком», — заявил один из них.

Новые правила перевозчика также возмутили пользователей сети. «Это нелепо, я уверен, что у каждой авиакомпании есть аналогичные правила, но Air India для начала должна обучить бортпроводников качественному обслуживанию и заботе о клиентах», — написал один из них.

Ранее в ноябре членам экипажа британской авиакомпании British Airways мужского пола разрешили делать макияж и красить ногти. Сообщалось, что бортпроводники и пилоты перевозчика также смогут делать пирсинг, носить накладные ресницы и аксессуары, в том числе серьги и сумки.