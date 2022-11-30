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18:23, 30 ноября 2022Среда обитания

В России оценили влияние санкций на строительство

Архитектор Кузнецов: нынешние экономические условия ударили по индустрии строительства РФ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Нынешние экономические условия ударили по индустрии строительства в России и отразились на архитекторах. Влияние санкций на отрасль оценил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает ТАСС.

Эксперт подтвердил, что многие архитекторы покинули страну из-за неопределенности. «Но мы работу выстраиваем, проекты у нас не проседают, работаем удаленно. И мы находимся в ежедневном поиске решения вопросов: как не потерять качество, как не нарушить процессы», — добавил Кузнецов. Он отметил, что, если ситуация не улучшится, индустрия понесет более серьезные потери. Однако архитектор считает, что в будущем работа возобновится в прежнем темпе.

По словам Кузнецова, после начала спецоперации большинство иностранцев прекратили работу в России. При этом российские бюро, уехавшие в другие страны, планируют продолжать работать с Москвой. «Надеюсь, все это временно, потому что я считаю, что надо всем работать и взаимодействовать», — отметил эксперт.

В марте швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron остановило работу над проектами в России, осудив действия российского правительства. До этого организация хотела построить в Санкт-Петербурге конкурирующий с московским «Зарядьем» парк.

Александра Качан
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