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09:56, 30 ноября 2022Силовые структуры

В Москве из Гостиного двора украли «Киргиза с арканом»

В Москве из Гостиного двора украли статуэтку «Киргиз с арканом» за 800 тысяч рублей

Фото: bidspirit

В Москве из Гостиного двора неизвестный украл бронзовую статуэтку «Киргиз с арканом». Об этом в среду, 30 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 22 ноября началась выставка, на которой были представлены 13 изысканных фигурок, а 27 ноября сотрудники начали собирать экспонаты и заметили пропажу. Отмечается, что установить дату и время хищения пока не удалось.

Стоимость статуэтки составляет 800 тысяч рублей. Работа выполнена на литейном заводе Карла Берто по модели скульптора Евгения Лансере. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что работники Wildberries украли со склада в Подмосковье товары на миллион рублей.

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Екатерина Власова
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