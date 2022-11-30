В Москве из Гостиного двора украли «Киргиза с арканом»

В Москве из Гостиного двора украли статуэтку «Киргиз с арканом» за 800 тысяч рублей

В Москве из Гостиного двора неизвестный украл бронзовую статуэтку «Киргиз с арканом». Об этом в среду, 30 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 22 ноября началась выставка, на которой были представлены 13 изысканных фигурок, а 27 ноября сотрудники начали собирать экспонаты и заметили пропажу. Отмечается, что установить дату и время хищения пока не удалось.

Стоимость статуэтки составляет 800 тысяч рублей. Работа выполнена на литейном заводе Карла Берто по модели скульптора Евгения Лансере. По факту произошедшего проводится проверка.

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