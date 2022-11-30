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20:11, 30 ноября 2022Бывший СССР

В Подмосковье граждан Белоруссии госпитализировали с подозрением на менингит

В Подмосковье 12 белорусских граждан госпитализировали с подозрением на менингит

В Подмосковье после вспышки инфекционного заболевания в городском округе Истра с подозрением на менингит были госпитализированы 12 граждан Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве, передает ТАСС.

В диппредставительстве уточнили, что у двоих белорусских граждан диагноз не подтвердился, а восемь пребывают в состоянии средней тяжести. Состояние еще одного человека оценивается как тяжелое.

«Всем заболевшим, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Союзного государства, в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь. Посольство готово в пределах возможностей оказать гражданам Беларуси требуемое содействие», — добавили в посольстве.

Ранее консул Киргизии в России Манас Жолдошбеков сообщал, что восемь киргизских граждан, работавших на складе маркетплейса Ozon, были госпитализированы с подозрением на инфекционный менингит и ОРВИ.

Позднее в беседе с «Лентой.ру» врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров заявил, что менингитом нельзя заразиться через полученную со склада посылку. «Это сугубо "воздушно-капельная инфекция"», — подчеркнул врач.

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