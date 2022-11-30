Энергокризис в Европе связали с амбициями США

Экономист Беляев заявил о выведении из равновесия экономики Европы амбициями США

Экономическое и энергетическое сотрудничество России и Европы всегда казалось естественным, особенно после перестройки: полагаться на Москву в вопросе энергоснабжения, создавать единый рынок нефти и газа было разумным для стран ЕС. Из равновесия эту налаженную систему смогли вывести только амбиции США, считает экономист Михаил Беляев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Проблема в том, что внутренних энергоресурсов у Европы практически нет, кроме Норвегии, Голландии, Великобритании, у остальных стран только по мелочи. К сожалению, для полноценного энергоснабжения этого недостаточно. Вторая проблема в том, что страны взяли курс на зеленые технологии и вывели из строя угольные шахты, хотя их и так не много. Также были фобии насчет АЭС, в этом отношении продвинулась только Франция», — перечислил экономист.

Ввиду этого определенный дефицит, по словам Беляева, в Европе был всегда. Когда в России началась перестройка, оказалось, что партнерство с этой страной выгодно и естественно, так же, как и создание общего нефтегазового рынка.

«Казалось, что полагаться на российское энергоснабжение вполне разумно. Но в последние годы США пытаются поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций, равновесие, которое сложилось на энергетическом рынке, уничтожено. Политические амбиции Вашингтона привели к тому, что страны Европы вынуждены действовать под его диктовку, закупая более дорогие энергоносители, чем раньше. Что, естественно, сказывается и на инфляции, и на все остальных сторонах экономики», — заключил Беляев.

Ранее стало известно, что госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер в интервью программе для телекомпании М1 назвал ошибочными попытки Евросоюза (ЕС) ввести эмбарго на закупки российского газа.

Даже в случае замещения российского газа Европа впадет в зависимость от США, предрек политик.