Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:21, 30 ноября 2022Россия

Площадь пожара в резервуарах с дизтопливом в Брянской области выросла

Площадь пожара в резервуарах с топливом под Брянском выросла до 4 тысяч квадратных метров
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Площадь пожара в резервуарах с дизтопливом в Брянской области выросла до 4000 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, пожару присвоен третий ранг сложности. В данный момент проводится охлаждение резервуаров с топливом, которые находятся рядом с горящим.

В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пожар был локализован.

О возгорании резервуара с нефтью в Суражском районе Брянской области стало известно утром 30 ноября. По словам Богомаза, к тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала.

По информации РЕН ТВ, пожар в резервуарах начался в результате попадания боеприпаса, который был сброшен с беспилотника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Южной Корее заявили о вхождении российских самолетов в зону ПВО
Казахстанского депутата оштрафовали за плевок на землю во время прямого эфира
Россияне перестали платить почти по семи миллионам микрозаймов
В ЛНР назвали причины перестрелок между поляками и украинцами на фронте
Ида Галич раскрыла отношение к Бузовой
Названа причина пожара в резервуаре с нефтью в граничащем с Украиной регионе
Площадь пожара в резервуарах с дизтопливом в Брянской области выросла
Москвичка вспомнила о единственной достопримечательности своего района в 90-х
Дан прогноз по ипотеке в России
Тренер Ирана оценил вылет команды с ЧМ фразой «иногда футбол несправедлив»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.