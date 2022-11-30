Площадь пожара в резервуарах с дизтопливом в Брянской области выросла

Площадь пожара в резервуарах с топливом под Брянском выросла до 4 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в резервуарах с дизтопливом в Брянской области выросла до 4000 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, пожару присвоен третий ранг сложности. В данный момент проводится охлаждение резервуаров с топливом, которые находятся рядом с горящим.

В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пожар был локализован.

О возгорании резервуара с нефтью в Суражском районе Брянской области стало известно утром 30 ноября. По словам Богомаза, к тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала.

По информации РЕН ТВ, пожар в резервуарах начался в результате попадания боеприпаса, который был сброшен с беспилотника.