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06:44, 30 ноября 2022Россия

В Брянской области загорелся резервуар с нефтью

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Суражском районе Брянской области
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Суражском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.

По информации Богомаза, площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров, к его тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Данных о пострадавших на данный момент нет, отметил губернатор.

18 ноября поселок Белая Березка Трубчевского района в Брянской области остался без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого, 16 ноября, два человека получили ранения при подрыве на мине в селе Азаровка. Позже один из пострадавших погиб.

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Марина Совина
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