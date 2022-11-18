Появились подробности о минометном обстреле ВСУ в российском поселке

Богомаз заявил, что брянский поселок Белая Березка остался без света после обстрела ВСУ

Поселок Белая Березка Трубчевского района остался без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие подробности привел губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения после прекращения обстрелов и работы оперативных служб.

О пострадавших и жертвах брянский глава не сообщил.

18 ноября Telegram-канал Shot сообщил об обстреле со стороны Украины территории поселка в Брянской области. В результате оказалась повреждена электроподстанция.

17 ноября при обстреле ВСУ белгородского города Шебекино пострадала девушка. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, она находится в тяжелом состоянии.