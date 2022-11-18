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17:53, 18 ноября 2022Россия

Появились подробности о минометном обстреле ВСУ в российском поселке

Богомаз заявил, что брянский поселок Белая Березка остался без света после обстрела ВСУ

Фото: Reuters

Поселок Белая Березка Трубчевского района остался без света после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие подробности привел губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения после прекращения обстрелов и работы оперативных служб.

О пострадавших и жертвах брянский глава не сообщил.

18 ноября Telegram-канал Shot сообщил об обстреле со стороны Украины территории поселка в Брянской области. В результате оказалась повреждена электроподстанция.

17 ноября при обстреле ВСУ белгородского города Шебекино пострадала девушка. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, она находится в тяжелом состоянии.

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Анна Щербакова
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