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09:23, 30 ноября 2022Россия

Названа причина пожара в резервуаре с нефтью в граничащем с Украиной регионе

РЕН ТВ: возгорание резервуара с нефтью под Брянском началось после попадания боеприпаса

Фото: Маргарита Матвеенкова / РИА Новости

Пожар в резервуаре с нефтью в Брянской области произошел после попадания боеприпаса. Такую причину случившегося в граничащем с Украиной регионе назвал телеканал РЕН ТВ.

По его данным, боеприпас был сброшен с беспилотного летательного аппарата. Предварительно, в результате загорелись два резервуара с дизельным топливом.

Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что пожар в резервуаре с нефтью в Суджанском районе локализован.

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О пожаре в граничащем с Украиной регионе стало известно утром в среду, 30 ноября. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров, к его тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Богомаз заявил, что никто не пострадал, но не назвал причины случившегося.

19 октября Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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