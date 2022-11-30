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13:48, 30 ноября 2022Забота о себе

Россиянам назвали основные ошибки при обустройстве детской комнаты

Дизайнер Маланина назвала неверное зонирование основной ошибкой при обустройстве детской

Фото: Shutterstock

Неверное зонирование пространства и ошибочная расстановка мебели являются одними из самых распространенных ошибок при обустройстве детской, заявила дизайнер, руководитель продуктового направления Mr.Doors Наталья Маланина. Эти и некоторые другие основные просчеты при оформлении комнаты она перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Маланиной, детская комната — это целый маленький мир, и необходимо правильно продумать и зонировать пространство, чтобы ребенок понимал, где он спит, где играет, а где делает уроки. Если помещение небольшое, и нет возможности поставить перегородки между зонами, можно использовать цветовое разделение. И не стоит забывать, что место для игр, нравится это родителям или нет, должно быть значительным, так как в игре ребенок изучает мир и развивает свои навыки, подчеркнула специалистка.

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Еще одной частой ошибкой при обустройстве детской Маланина назвала недостаточное количество мебели.

Как правило, родители покупают «базовый» комплект мебели, состоящий из кровати, рабочего стола, стула и шкафа. И совсем не уделяют внимание системам хранения. В результате книги, развивающие игры, предметы одежды будут расположены в комнате хаотично, что не поспособствует воспитанию в ребенке любови к порядку и структурности. Также хорошо бы предусмотреть в системах хранения отдельную зону, куда родители не будут ежедневно заглядывать — она нужна для личных мелочей ребенка и его дневников

Наталья Маланинадизайнер, руководитель продуктового направления Mr.Doors

Также собеседница «Ленты.ру» рекомендовала отказаться от идеи заказать мебель в детскую «на вырост». Несоответствие размера мебели возрасту ребенка может сказаться на его здоровье и осанке, предупредила она. Кроме того, если системы хранения расположены выше роста детей, и у них не будет возможности оперативно достать какие-то важные мелочи, они будут чувствовать себя некомфортно.

Последний популярный просчет при обустройстве детской — выбор цветовой гаммы, которая не соответствует темпераменту ребенка. Специалистка предложила заранее узнать у ребенка его предпочтения и объяснить ему свою точку зрения, а также почитать психологические советы о правильном выборе расцветки интерьера.

Если ваш ребенок очень активный и не может долго сидеть на одном месте, излишние визуальные элементы в оформлении комнаты не скажутся на его эмоциональном состоянии положительно. Ведь в ней он должен не только играть, но и отдыхать. При этом если ребенок, наоборот, флегматичный, можно обратиться к каким-то интерьерным акцентам, в том числе и цветовым, чтобы он чувствовал прилив энергии в игровой или учебной зоне

Наталья Маланинадизайнер, руководитель продуктового направления Mr.Doors

Ранее дизайнер интерьеров Рут Лавендер назвала способы сделать кухню визуально просторнее. В частности, она рекомендовала оформлять кухню в светлых или нейтральных тонах, добавляя аксессуары естественных, «земных» цветов — коричневого, зеленого, красного, серого.

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Наталья Обрядина
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