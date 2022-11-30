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14:57, 30 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии признали экстремистским формированием проект Тихановского

В Белоруссии признали экстремистским формированием проект Тихановского «Страна для жизни»

Фото: Shutterstock

МВД Белоруссии признало оппозиционный проект «Страна для жизни», созданный белорусским блогером и политиком Сергеем Тихановским, экстремистским формированием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Группа граждан, объединенных в том числе посредством интернет-ресурсов "Страна для жизни", фонда "Страна для жизни", "Тюрьма для жизни", осуществляет экстремистскую деятельность», — заключили в белорусском МВД.

В августе сообщалось, что суд в Могилеве ужесточил Тихановскому режим заключения, заменив его на тюремный. По данным белорусских правозащитников, теперь политик будет круглосуточно содержаться в камере. Как заявили в офисе его супруги, оппозиционерки Светланы Тихановской, ее мужа «отправляют из колонии в тюрьму на три года».

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Георгий Нестеров
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