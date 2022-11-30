Раскрыт фактор тяжелой инфекции COVID-19

Cell Reports: высокий уровень триглицеридов в крови оказался фактором тяжелого COVID-19

Ученые Квинслендского технологического университета раскрыли, что высокий уровень триглицеридов в крови является фактором риска тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные полногеномного поиска ассоциаций (GWAS) между генетическими вариантами и риском тяжелой коронавирусной инфекции. Методы GWAS позволяют проводить скрининг генома многих тысяч людей для поиска связи между миллионами мутаций в ДНК и различными заболеваниями с целью выявления генетических факторов, лежащих в основе патологических состояний. В данном случае специалистов интересовал плейотропный эффект, когда изменения в гене влияют сразу и на тяжесть COVID-19, и на уровень метаболитов в крови.

Оказалось, что с тяжелым течением COVID-19 связаны варианты генов, также определяющих уровень 71 биохимического вещества в крови, что предполагает наличие общих биологических механизмов или причинно-следственных связей между метаболитом и риском серьезных симптомов. К этим веществам относятся аланинаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, аполипопротеин В, С-реактивный белок, триглицериды и ураты (соли мочевой кислоты).

Так, высокая доля генетической причинности для триглицеридов, равная 0,82, указывает на то, что повышенный уровень этих соединений в крови является причиной тяжелого заболевания COVID-19. По словам авторов работы, результат согласуется с наблюдением, что госпитализированные пациенты, которые умерли или находились в отделении интенсивной терапии, имели значительно более высокие уровни триглицеридов по сравнению с теми, кто перенес более легкий вариант инфекции. Известно, что эти вещества также являются биомаркером сердечно-сосудистых заболеваний.

Научная работа объясняет и предполагаемую пользу гиполипидемических препаратов, таких как статины и фибраты, при лечении COVID-19. В одном из недавних исследований госпитализированных пациентов с COVID-19 было показано, что прием статинов уменьшает риск смерти по сравнению с группой тех, кто не получал препараты.