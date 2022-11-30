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12:44, 30 ноября 2022Среда обитания

В крупных городах выросли цены на один тип недвижимости

Restate.ru: в крупных городах России увеличилась стоимость частных домов и коттеджей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В городах России с населением более миллиона человек увеличилась стоимость частных домов и коттеджей. О том, что в крупных городах страны выросли цены на один тип недвижимости, «Ленте.ру» сообщили аналитики федеральной базы недвижимости Restate.ru.

Сильнее всего дома и коттеджи подорожали в Челябинске. За период с августа 2022 года по конец ноября их средняя стоимость там подскочила на 34 процента, до 6,7 миллиона рублей. Кроме того, значительный рост цен наблюдался в Казани — показатель увеличился на 21 процент, до 9,5 миллиона рублей. Замкнул тройку по темпам роста цен Омск, где средняя стоимость дома или коттеджа с августа выросла на 16 процентов, до 4,4 миллиона рублей. В пятерку также попали Красноярск и Волгоград с положительной динамикой в 15,5 и 15 процентов, до 7,4 и 4,5 миллиона рублей соответственно.

В Москве также наблюдался значительный рост цен. С восьмого месяца текущего года частные дома и коттеджи в столице в среднем подорожали на 13,5 процента, до 56,6 миллиона рублей за объект. В Петербурге, наоборот, стоимость такого жилья увеличилась незначительно — на 3,5 процента, до 34,4 миллиона рублей. Подобный рост — на шесть процентов — зафиксировали в Самаре, где частные дома и коттеджи подорожали до 10,8 миллиона рублей. Сочи стал единственным городом, где наблюдалась отрицательная динамика — дома и коттеджи там подешевели на 4,2 процента, до 44,4 миллиона рублей.

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Специалисты отметили, что динамика цен на недвижимость в городах-миллионниках идет вразрез с ситуацией, которая наблюдается на первичном и вторичном рынках квартир — там в последние месяцы цены снижаются. Они добавили, что количество продаж сократилось для всех типов жилья, однако стоимость домов и коттеджей при этом увеличилась практически во всех городах.

В ноябре аналитики ЦИАН пришли к выводу, что с начала 2022 года сильнее всего стоимость загородных домов выросла в Новосибирской и Свердловской областях. В первом регионе дачи подорожали на 82 процента, а их средняя стоимость дошла до 3,5 миллиона рублей, во втором — на 45 процентов, до 3,6 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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