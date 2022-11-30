Момент смертельного массового ДТП на российской трассе показали на видео

Момент смертельного массового ДТП в Кабардино-Балкарии показали на видео

Момент массовой аварии в Кабардино-Балкарии, в результате которой погиб человек, показали на видео. Кадры с камер наружного наблюдения публикует Telegram-канал Mash Gor.

Авария с участием пяти автомобилей произошла на 9-м километре трассы под Нальчиком. Столкнулись грузовик, перевозивший лес, и четыре легковушки. По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед.

45-летняя россиянка, находившаяся за рулем Lada, скончалась на месте. Еще один человек — в больнице с травмами.

Ранее в ноябре ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы. Автомобиль на большой скорости врезался в ограждение, в результате чего погибли два человека — водитель и пассажир.

