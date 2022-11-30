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13:55, 30 ноября 2022Экономика

Назван снижающий зарплаты россиян фактор

НИУ ВШЭ: работа не по специальности снижает зарплату россиян на 7-14 процентов

Фото: Scott Graham / Unsplash

Работа не по специальности в среднем снижает зарплату россиян на 7-14 процентов, такой фактор назван в исследовании группы российских и европейских экономистов под руководством доцента факультета экономических наук НИУ ВШЭ Виктора Рудакова, передает ТАСС.

«Респонденты, указавшие, что они работают почти по специальности, получают в среднем на 7 процентов меньше людей с идеальным совпадением, выбравшие вариант "скорее не по специальности" — на 11 процентов меньше, а люди с полным несоответствием — на 14,4 процента меньше», — отметили аналитики.

Ранее стало известно, что в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 169 тысяч рублей. Женщины называли более низкую сумму — 152 тысячи в месяц, а мужчины указывали 189 тысяч рублей. Каждый четвертый (24 процента) уверен, что для увеличения заработка нужно совмещать несколько работ.

По прогнозам Минфина, реальные доходы населения в этом году снизятся на 6,8 процента, а в 2023 году вырастут относительно нового уровня на 1,3 процента.

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Платон Щукин
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