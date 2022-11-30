Отмененную в Твери съемку фильма о спецоперации продолжат в другом регионе

Съемку фильма о спецоперации, которую отменили в Твери, продолжат в другом регионе

В Минкультуры России заявили, что съемку фильма под названием «Музыкант», которая была отменена в Твери из-за использования военной техники с флагами Украины, продолжат в другом регионе. Об этом сообщает «Газета.ру» с ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что выбор локации для продолжения работы над картиной уже идет.

«Мы уже связались и с представителями региона, и с продюсерами данной картины. К сожалению, налицо крайне некорректная работа региональной кинокомиссии, в задачи которой входило согласование всех выбранных продюсерами локаций с регионом, а также получение разрешительных документов на съемки. В настоящий момент производство картины на территории Твери остановлено», — сообщили в министерстве.

Ранее власти города отменили работу над лентой из-за использования техники с флагами Украины. Видео с колонной военной техники появилось в сети и вызвало резонанс среди местных жителей.

