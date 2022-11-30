Европейским школьникам начали выдавать одеяла из-за экономии на отоплении

Franceinfo: школьникам во Франции начали выдавать одеяла из-за экономии на отоплении

Школьникам в коммуне Лимей-Бреван в пригороде Парижа начали выдавать одеяла из-за низкой температуры в классах. На такие меры администрация школы пошла из-за отказа мэрии включать отопление на фоне возросших счетов за электроэнергию. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

По словам вице-президента местной ассоциации родителей учеников Одри Гуффе, температура воздуха в классах составляет всего лишь 10-12 градусов. Родители учеников направили в мэрию города петицию с требованием включить отопление в школах, однако им было отказано.

«В мэрии нам сказали, что с учетом текущей ситуации дети должны привыкнуть учиться в таких условиях», — пояснила Гуффе.

Глава администрации мэрии Лимей-Бревана Жюльен Лоде-Хаддад отметил, что расходы городской администрации на электроэнергию выросли на 3,7 миллиона евро. «Счета за электроэнергию поставят многие коммуны лицом к стенке», — пожаловался он.

По словам родителей, учителя советуют им хорошенько укутывать детей, одевая на них побольше одежды одежды. В классы также приносят дополнительные обогреватели.