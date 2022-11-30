Мэр Харькова призвал власти ввести четкие графики отключения света

Мэр Харькова Терехов призвал власти ввести четкие графики отключения света в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал власти ввести четкие графики отключения света в городе. Обращение к главе областной военной администрации Олегу Синегубову и исполняющему обязанности директора «Харьковоблэнерго» Константину Логвиненко он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Считаю необходимым составить четкие графики отключений по каждому району, по каждому дому, опубликовать их на сайте и в средствах массовой информации и стараться жестко придерживаться их», — написал мэр. Терехов уточнил, что в городе были введены веерные отключения, но все еще отсутствует график, по которому «в домах харьковчан отключают свет».

По его словам, Харьков, как и вся Украина, испытывает сложнейшую ситуацию в энергетике. Терехов подчеркнул, что город экономит электроэнергию на всем: «Не работает уличное освещение, сокращено его потребление на всех коммунальных предприятиях, рынках, магазинах, заправках; увеличены интервалы движения электротранспорта». Мэр уточнил, что отключения электричества могут длиться по 12 часов.

Ранее стало известно о повреждении всех крупных теплоэлектростанций (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) на Украине. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что это произошло в течение семи ракетных атак с 10 октября.