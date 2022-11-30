В России резко вырос спрос на игровые компьютеры

«Чек Индекс» и «ЮMoney»: продажи игровых ПК в России выросли на 32% с января по октябрь

С января по октябрь текущего года россияне купили больше игровых персональных компьютеров (ПК), чем в прошлом году — за десять месяцев продажи выросли на 32 процента в штучном выражении, подсчитали аналитики сервисов «Чек Индекс» и «ЮMoney». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средний чек на игровые ПК в данный период повысился на восемь процентов, до 69,6 тысячи рублей. Геймеры также стали чаще покупать клавиатуры и компьютерные мышки — объем продаж увеличился на 32 и 45 процентов соответственно, а средний чек, наоборот, снизился на 21 и 9 процентов соответственно. В среднем цены на клавиатуры опустились до 862 рублей, а на компьютерные мышки — до 425 рублей.

При этом в 2022 году в стране резко упал спрос на игровые консоли (минус 30 процентов). Средняя стоимость покупки составила 37,7 тысячи рублей.

Аналитики также отметили резкий рост онлайн-покупок на игровых ресурсах (плюс 58 процентов), из-за высокого спроса обороты игровых магазинов выросли на 63 процента в годовом выражении. При этом количество платящих геймеров увеличилось на 77 процентов. Эксперты Rambler&Co добавили, что из опрошенных игроков большая часть (81 процент) тратит на игры до одной тысячи рублей в месяц, 13 процентов — от тысячи до пяти тысяч рублей.

Ранее дистрибутор Marvel подсчитал, что за первую половину 2022 года продажи персональных компьютеров в России снизились на 20,3 процента в годовом выражении, до 1,18 миллиона штук. Аналитики объяснили спад продаж массовым отъездом из России IT-специалистов — прямых пользователей компьютерной техники. В конце сентября компания Ventra выяснила, что около 31 процента российских айтишников уже переехали в другую страну или планируют релокацию в течение года.