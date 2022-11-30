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09:13, 30 ноября 2022Спорт

Тренер Ирана оценил вылет команды с ЧМ фразой «иногда футбол несправедлив»

Тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после поражения от США: иногда футбол несправедлив

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш прокомментировал вылет команды с чемпионата мира-2022 после поражение в матче с США. Его слова приводит ESPN.

«Во втором тайме мы завладели мячом и создали больше моментов, чем США в первом. Мы заслуживали забить хотя бы гол», — заявил специалист. Он оценил итог встречи фразой «иногда футбол несправедлив» и добавил, что иранцам удалось завоевать уважение всего мира.

29 ноября сборная Ирана уступила команде США в заключительном туре группового этапа ЧМ. Игра закончилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник Кристиан Пулишич. Американцы благодаря этой победе обошли иранцев в таблице группы B и вышли в плей-офф турнира.

Ранее Федерация футбола Ирана потребовала отстранить США от чемпионата мира из-за искаженного изображения флага. По информации источника Guardian, в Иране остались недовольны тем, что пресс-служба сборной США в соцсетях выложила снимок иранского флага без изображения на нем эмблемы Исламской Республики.

Ксения Курашкина
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