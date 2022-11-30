Переехавшая в Барселону девушка назвала различия между россиянами и испанцами

Переехавшая в Барселону девушка: отношение к работе — главное различие россиян и испанцев

Главное отличие россиян от испанцев, а именно каталонцев — это отношение к работе, считает блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила главные различия между жителями России и Испании.

Живя на два города — в Барселоне и Москве, — разницу в отношении к работе очень чувствуешь на себе, поделилась Бердова.

«Приезжаешь в Москву: ритм города, рабочие встречи после 21:00, отправить/получить рабочие письма можно в любое время. Воскресенье легко можно также провести на работе. Барселона — полная противоположность», — поделилась блогер.

Главное у испанцев не работа, а отдых Алена Бердова блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе

В воскресенье в Барселоне все закрыто, даже многие продуктовые магазины, отметила переехавшая в Испанию девушка. «Воскресенье — день, который нужно проводить с семьей. Продавцам тоже. Некоторые рестораны тоже закрыты», — добавила она.

Отказ от дополнительного заработка

Также Бердова рассказала, что в Испании никто не пропускает обед и не задерживается на работе, даже если в это время есть возможность заработать.

«Был случай, когда я приехала мыть машину на мойку без записи. Было одно окно за полчаса до обеда. Так мойщик отказался ее мыть и заработать, потому что не хотел сокращать свой часовой обед», — поделилась блогер.

Многие банки вообще работают только до обеда, и даже если менеджер находится на рабочем месте, все равно тебя не обслужит, рассказала девушка.

Испанцы умеют и любят отдыхать больше, чем работать. Русские — наоборот. Тут же еще и отношение к деньгам разное: у испанцев что есть, того и достаточно, подстраивают свою жизнь под имеющийся доход. У россиян, а особенно москвичей, «всего всегда мало» и нужно больше и лучше Алена Бердова блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе

«Тут многое имеет значения. Во-первых, жизнь на море в комфортном климате и свежими продуктами расслабляет, во-вторых, меньше бизнеса. В Испании большие налоги, поэтому заняться собственным бизнесом сложнее», — отметила она.

Все завтра!

Еще одной знаменитой чертой испанцев, касающейся работы, Бердова назвала "маньяну".

«Поверьте, это слово вы будете слышать в Испании ежедневно. Когда закончим работу? Маньяна. Когда поговорим о проекте? Маньяна. Переводится это как "завтра", но на самом деле "как-нибудь потом, точно не сегодня". В этом, кстати, немного схож наш менталитет с испанцами», — подчеркнула переехавшая в Испанию девушка.

Ранее Бердова рассказала, что россиянам, которые переезжают в Испанию, очень сложно арендовать жилье на долгий срок.