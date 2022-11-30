В Крыму назвали больными фантазиями идеи Киева вернуть контроль над полуостровом

Крымский политик Гемпель назвал больными фантазиями идеи Киева вернуть полуостров Украине

Идеи Киева вернуть под свой контроль Крым являются больными и безумными фантазиями. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

Так политик отреагировал на слова представителя президента Украины на полуострове Тамилы Ташевой, которая заявила, что Киев считает вполне возможным взять под контроль Крым, его цель — вернуть «всю территорию». Ташева также назвала военный путь единственным решением вернуть полуостров под контроль Украины.

«Подобные заявления — фонтан безумных и больных фантазий. Такое впечатление, что все заявления по вопросу Крыма команда Зеленского делает в одурманенном состоянии. Суть их заявлений не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Гемпель.

По его словам, властям Киева нужно искать пути побега из страны, так как крах нынешнего политического режима на Украине неизбежен, считает политик.

На намерения Киева также отреагировали в Госдуме. Парламентарий Алексей Чепа подчеркнул, что такие слова — обычные политические заявления, за которыми ничего не стоит.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков счел идею Киева вернуть Крым военным путем ничтожной и предположил, что проведение спецоперации позволит раз и навсегда обезопасить полуостров от посягательств со стороны Киева.

