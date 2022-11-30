Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 30 ноября 2022Россия

В Крыму назвали больными фантазиями идеи Киева вернуть контроль над полуостровом

Крымский политик Гемпель назвал больными фантазиями идеи Киева вернуть полуостров Украине

Фото: Globallookpress.com

Идеи Киева вернуть под свой контроль Крым являются больными и безумными фантазиями. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

Так политик отреагировал на слова представителя президента Украины на полуострове Тамилы Ташевой, которая заявила, что Киев считает вполне возможным взять под контроль Крым, его цель — вернуть «всю территорию». Ташева также назвала военный путь единственным решением вернуть полуостров под контроль Украины.

«Подобные заявления — фонтан безумных и больных фантазий. Такое впечатление, что все заявления по вопросу Крыма команда Зеленского делает в одурманенном состоянии. Суть их заявлений не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Гемпель.

По его словам, властям Киева нужно искать пути побега из страны, так как крах нынешнего политического режима на Украине неизбежен, считает политик.

На намерения Киева также отреагировали в Госдуме. Парламентарий Алексей Чепа подчеркнул, что такие слова — обычные политические заявления, за которыми ничего не стоит.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков счел идею Киева вернуть Крым военным путем ничтожной и предположил, что проведение спецоперации позволит раз и навсегда обезопасить полуостров от посягательств со стороны Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Очевидцы назвали причину пожара на российской ТЭЦ
Московские школьники начнут готовиться к ЕГЭ по-новому
В Запорожье заявили об уничтожении 100 солдат ВСУ при попытке прорыва
В Одесской области демонтировали памятник Пушкину
В России рассказали о восстановлении трофейных украинских танков
Японские истребители поднимались в воздух из-за военных самолетов России и Китая
В росте рейтинга одобрения Байдена в США усомнились
Путин назвал скромными зарплаты в социальной сфере
Приднестровье продлило режим ЧП в экономике до конца 2022 года
Москвичи вспомнили о советском прототипе IKEA
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.