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10:25, 30 ноября 2022Россия

В Госдуме прокомментировали новую стратегию Киева по возвращению Крыма

Депутат Госдумы Чепа назвал заявления Киева о возвращении Крыма политическими

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал новую стратегию Киева по возвращению Крыма. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентария, это обычные политические заявления, за которыми ничего не стоит.

Ранее представитель президента Украины Тамила Ташева заявила о планах Киева решать вопрос возвращения Крымского полуострова военным путем. При этом она указала на то, что украинские власти намерены «выдворить» из Крыма россиян, которые поселились там после 2014 года.

В свою очередь, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что новая стратегия украинских властей по возвращению Крымского полуострова военным путем ничтожна. Он также предположил, что проведение спецоперации позволит раз и навсегда обезопасить полуостров от посягательств со стороны Киева.

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Сергей Истомин
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