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21:47, 30 ноября 2022Россия

Пасечник снял ограничения на выезд из ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник указом снял ограничения на выезд жителей в другие регионы России
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ, снимающий любые ограничения на выезд из республики, действовавшие до вхождения региона в состав России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, жители ЛНР могут свободно перемещаться по всей территории России, вопрос выезда за пределы республики волновал многих граждан.

«Сегодня подписал документ, признающий утратившими силу нормы и указы, которыми ранее были установлены ограничения», — заявил Пасечник.

Ранее Пасечник подписал указ о демобилизации студентов. Согласно документу, с военной службы увольняются обучающихся по очной и заочной формам студенты региона, которые были призваны в рамках мобилизации. Об аналогичной мере сообщал и врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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Марина Совина
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