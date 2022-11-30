Пасечник снял ограничения на выезд из ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник указом снял ограничения на выезд жителей в другие регионы России

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ, снимающий любые ограничения на выезд из республики, действовавшие до вхождения региона в состав России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, жители ЛНР могут свободно перемещаться по всей территории России, вопрос выезда за пределы республики волновал многих граждан.

«Сегодня подписал документ, признающий утратившими силу нормы и указы, которыми ранее были установлены ограничения», — заявил Пасечник.

Ранее Пасечник подписал указ о демобилизации студентов. Согласно документу, с военной службы увольняются обучающихся по очной и заочной формам студенты региона, которые были призваны в рамках мобилизации. Об аналогичной мере сообщал и врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.