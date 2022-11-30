В ЛНР заявили о подготовке провокации Украиной в Одессе

Офицер Марочко: Киев готовит провокацию в Одессе, чтобы отвлечь внимание от больших потерь

Киев готовит провокацию в Одессе, чтобы отвлечь внимание от провалов в Донбассе и больших потерь. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram, сославшись на данные разведки. Инцидент должен произойти на припортовом заводе города.

«Украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе, а именно подрыва хранилищ химической продукции, с последующим обвинением России в создании техногенной катастрофы», — сообщил военный.

Он также отметил, что воплотить свой замысел украинские власти планируют во время следующей ракетной атаки России, чтобы обвинить Москву в произошедшем.

Накануне Марочко рассказал о причинах перестрелок между поляками и украинцами на фронте. По его словам, польские наемники имеют привилегии по сравнению с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и относятся к украинцам как к людям второго сорта.