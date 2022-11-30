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06:04, 30 ноября 2022Среда обитания

Солист Coldplay снес дом знаменитого архитектора

Cолист Coldplay Крис Мартин снес в Малибу дом, построенный архитектором Джоном Лотнером

Фото: Andreas Arnold / Globallookpress.com

Cолист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин снес свой первый дом в американском Малибу, который был построен 1970-х годах по проекту знаменитого архитектора Джона Лотнера. На месте музыкант планирует возвести новое жилье, сообщает Dirt.

Поместье находится на мысе Пойнт-Дьюм. Здание площадью почти 340 квадратных метров Лотнер спроектировал в начале 1970-х годов. После без его участия постройку реконструировали, а в 1990-х годах снова провели ремонт. В итоге в интерьере появились элементы различных стилей.

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Мартин приобрел поместье в 2014 году за 14 миллионов долларов и заказал дизайнерский проект. В 2019 году музыкант подал заявку на снос здания и получил разрешение местных властей. На данный момент неизвестно, сколько по времени займет строительство. Певец планирует возвести на участке особняк в 510 квадратных метров и гостевой дом. Проект также включает бассейн, теннисный корт и парковку.

В январе 2021 года Мартин и американская актриса Дакота Джонсон купили многомиллионное поместье в Малибу. Пара приобрела совместное жилье после трех лет отношений. Они заплатили за участок с домом 12,5 миллиона долларов (на тот момент более 950 миллионов рублей).

Нина Ташевская
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