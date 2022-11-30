Великобритания ввела санкции в отношении 22 россиян

МИД Великобритании сообщил о санкциях в отношении 22 граждан России

Великобритания ввела санкции в отношении 22 граждан России. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

В новый санкционный список попали вице-премьер РФ и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, директор ФСИН Аркадий Гостев, а также военные комиссары регионов.

В сентябре Великобритания ввела антироссийские санкции в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Тогда под ограничения попал российский «Гознак», российские бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандар Махмудов и Игорь Макаров.

