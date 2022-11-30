Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:24, 30 ноября 2022Мир

Великобритания ввела санкции в отношении 22 россиян

МИД Великобритании сообщил о санкциях в отношении 22 граждан России

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Великобритания ввела санкции в отношении 22 граждан России. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

В новый санкционный список попали вице-премьер РФ и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, директор ФСИН Аркадий Гостев, а также военные комиссары регионов.

В сентябре Великобритания ввела антироссийские санкции в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Тогда под ограничения попал российский «Гознак», российские бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандар Махмудов и Игорь Макаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
В Москву привезли главаря одной из самых жестоких группировок 1990-х
Студентка заказала рубашку в сети и удивилась содержимому посылки
Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии
Рэпер T-Killah и его жена Мария Тарасова впервые станут родителями
МИД России оценил решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Момент смертельного массового ДТП на российской трассе показали на видео
Великобритания ввела санкции в отношении 22 россиян
Украинским посольствам за границей экстренно предписали усилить безопасность
Захарова предрекла всему миру проблемы из-за потолка цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.