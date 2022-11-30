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17:48, 30 ноября 2022Из жизни

Мрачное послание в бутылке спасло неудачный день рыбака

UPI: расстроенный неудачной рыбалкой мужчина нашел мрачное послание в бутылке

Фото: Scott Van Hoy / Unsplash

Расстроенный неудачной рыбалкой житель американского города Александрия, штат Вирджиния, нашел мрачное послание в бутылке, которое подняло ему настроение и спасло его день. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Грегори Д’Алессио рыбачил вблизи Соломоновых островов в штате Мэриленд, и ему весь день не везло. Рыбак сломал одну из любимых удочек, когда доставал из воды пойманного морского окуня, и лишился улова.

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Мужчина собирался отправиться на обед, но увидел в воде рядом с лодочной станцией большую стеклянную бутылку. Он извлек ее из воды, чтобы выбросить после возвращения на берег.

Оказалось, что внутри лежал некролог и несколько небольших скрученных записок. Некролог был посвящен жительнице Мэриленда Эмме Джин Эннис, которая скончалась в возрасте 82 лет в январе 2021 года. «Я не стал открывать бутылку, так как подумал, что это письма личные, и не хотел любопытствовать, это показалось мне неуважительным», — сказал Д’Алессио.

Мужчина позвонил по указанному в некрологе телефонному номеру, который предназначался для любого нашедшего послание. Ответивший по этому телефону человек был очень благодарен и заявил, что Д’Алессио поднял ему настроение. Рыбак обрадовался этому, несмотря на неудачную рыбалку.

Американец вернул бутылку в воду в соответствии с пожеланиями семьи умершей. «Она не уплыла далеко, но я уверен, что впереди у нее большое путешествие. Надеюсь, она вернется в залив или даже в Атлантический океан», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что рыбак в устье реки Северн, впадающей в Бристольский пролив в Великобритании, нашел бутылку с душераздирающим посланием, адресованным умершей тете автора. Послание было написано на итальянском языке.

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Алиса Дмитриева
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