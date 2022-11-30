В России отработали нанесение ударов комплексами «Искандер-М»

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ВВО отработали нанесение ракетных ударов в ходе тренировки

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку по подготовке и нанесению ракетных ударов. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

В ходе занятия расчеты ОТРК совершили многокилометровые марши в основные и запасные позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин комплекса, а также по маскировке и инженерному оборудованию позиций, доставке и погрузке ракет.

Командование соединения оценивало способность командиров подразделений принимать самостоятельные решения на применение сил в различных условиях. «Также были проверены практические навыки расчетов пусковых установок по подготовке к стрельбе и выполнению одиночных и групповых ракетных ударов с проведением электронных пусков ракет по целям, имитирующим командные пункты противника на удалении в несколько сотен километров», — говорится в сообщении.

В сентябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков назвал ракетный комплекс «Искандер-М» лучшим в своем классе.

В августе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что комплекс «Искандер-М» работает со снайперской точностью. Ракета ОТРК несет боевую часть, которой хватит для уничтожения укреплений и боевых кораблей.