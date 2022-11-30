Представитель экс-солистки «Тату» ответила на слова об опасности группы

Менеджер Катиной ответила слова об опасности «Тату» фразой «артисты занимаются музыкой»

Менеджер экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной Ольга Руденко в беседе с «Лентой.ру» ответила на слова об опасности группы. Ранее об этом говорила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Вы знаете, мы не даем комментарии на эту тему, потому что не считаем нужным. У нас Лена сейчас беременна, ей точно не до этого, не до того, что кто-то что-то сказал. Это артисты — они занимаются музыкой», — высказалась Руденко.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила об опасности песен группы. По мнению депутата, треки «Тату» способствовали увеличению числа представителей ЛГБТ, и подобное творчество должно выпускаться «в стол».

24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ и «нетрадиционных сексуальных установок». Законопроект предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

