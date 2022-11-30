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00:32, 30 ноября 2022Спорт

Бывшего футболиста московского «Спартака» задержали со 115 килограммами кокаина

Экс-футболиста «Спартака» Петковича задержали в Амстердаме со 115 килограммами кокаина

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Экс-футболиста московского «Спартака», серба Душана Петковича задержали в Амстердаме со 115 килограммами кокаина. Об этом сообщает портал Sportal.rs.

48-летнего подозреваемого обвинили в участии в организованной преступной группировке, поставляющей наркотики на европейский рынок. Всего по делу задержаны восемь человек.

Защитник Душан Петкович провел семь матчей за сборную Сербии и Черногории. Он перешел в столичный «Спартак» в 2004 году (12 игр), в 2006-2007 годах выступал за «Сатурн» из подмосковного Раменского (10 игр), завершил карьеру футболиста в 2007-м. Несколько месяцев назад Петковича назначили спортивным директором ОФК Белград.

10 марта нападающего «Спартака» Квинси Промеса заподозрили в торговле наркотиками и участии в преступной организации в Нидерландах. Футболиста обвинили в том, что он вложил деньги в партию кокаина весом четыре тысячи килограммов, изъятую голландской полицией в апреле 2020 года.

Марина Совина
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