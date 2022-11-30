Агрессивного поросенка вылечили от алкоголизма

Daily Mail: в Германии питавшийся чипсами и спиртными напитками поросенок попал в приют

В Германии ветеринары вылечили домашнего поросенка по кличке Эберхард от алкоголизма. Об этом сообщает Daily Mail.

Поросенок жил в грязной квартире и питался только чипсами и спиртными напитками. После того как ветеринары забрали его у хозяев, Эберхард попал в приют в коммуне Липпеталь. Врачи отучили животное от алкоголя и смогли восстановить его здоровье.

Его новая хозяйка Бьянка Дайхманн рассказала, что спустя два года нахождения в приюте Эберхард полностью исцелился. «Он был невероятно агрессивным, тревожным и не знал ничего, кроме квартиры, в которой жил. Но здесь он стал абсолютно спокойным, счастливым маленьким поросенком», — говорит она.

Жителям Германии разрешено заводить карликовых домашних свиней в своих домах. Каждый поросенок должен быть официально зарегистрирован в местном ветеринарном управлении.

Ранее сообщалось, что обезьяна по кличке Милли, которая в течение многих лет подвергалась издевательствам хозяйки, обрела новый дом и даже нашла любовь. Хозяйка кормила животное кокаином и шаурмой, а также позволяла своей собаке гоняться за ним.