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20:37, 30 ноября 2022Россия

Москвичам предрекли морозы до минус 20 градусов

Вильфанд заявил, что в Московском регионе ожидаются 20-градусные морозы

В Московском регионе ожидаются 20-градусные морозы в ночь на 2 декабря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

В ночь на четверг, 1 декабря, сказал синоптик, прогнозируется до 19 градусов мороза. В Новой Москве температура понизится до минус 16-17 градусов.

«В ночь на пятницу будет 10-12 градусов мороза в пределах МКАДа, по области — до 15 градусов мороза, а при прояснениях — до минус 20 градусов», — объяснил Вильфанд, добавив, что подобная температура возможна на севере Подмосковья, на юго-востоке региона, а также в Новой Москве.

Ночью в субботу и воскресенье также прогнозируется аналогичная температура.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночь на 30 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени.

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Никита Абрамов
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