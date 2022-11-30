Глава граничащей с Украиной области отчитался о тушении резервуара с нефтью

Глава Брянской области Богомаз отчитался о тушении загоревшегося резервуара с нефтью

Мощный пожар, охвативший резервуар с нефтью в граничащей с Украиной Брянской области, потушен. О ликвидации возгорания отчитался в своем Telegram-канале глава Брянской области Александр Богомаз.

По словам Богомаза, общая площадь возгорания составляла 1800 квадратных метров. Он поблагодарил весь персонал экстренных служб, участвовавших в ликвидации пожара.

«Благодаря эффективной работе пожарно-спасательных служб пожар удалось полностью локализовать, а затем ликвидировать в кратчайшие сроки», — доложил губернатор.

О пожаре в граничащем с Украиной российском регионе стало известно утром 30 ноября. Как сообщалось ранее, пожар в резервуаре с нефтью мог произойти после попадания боеприпаса. По данным РЕН ТВ, снаряд был сброшен с беспилотника.