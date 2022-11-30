Reuters: ВСУ столкнулись с проливными дождями, из-за чего окопы превратились в болото

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр рассказал о новой проблеме украинских войск в разговоре с Reuters. По его словам, из-за проливных дождей окопы превратились в болото.

«Cейчас становится сложнее из-за дождя и легкого мороза. Тут болото, но сегодня немного подсохло», — рассказал Петр. Для расчистки затопленных траншей украинские военные используют ведра, отмечается в статье. Однако проливные дожди и падающая температура создают тяжелые условия и затрудняют «маневрирование и согревание войск». По словам журналистов, они побывали на «заболоченных позициях, где живут бойцы ВСУ». однако не указали своего местоположения.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о судьбе нового вооружения и боеприпасов, которые Запад поставляет Киеву. По его словам, «те, кто при погонах» торгуют оружием, однако докладывают о том, что склады боеприпасов уничтожают российские военные.