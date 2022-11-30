Путин заявил о продвижении зарубежной культуры в России

Президент России Путин заявил о продвижении зарубежной культуры в стране

Неумные люди отменяют русскую культуру за рубежом, а Россия продвигает зарубежную культуру в своей стране. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших образцов других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в разгар холодной войны «никому в голову не приходило» отменять культуру и искусство стран-противников. «Даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологий и военного соперничества никому даже в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов и своих оппонентов», — сказал глава российского государства.

Также президент Владимир Путин заявил, что все попытки западных стран «отменить» Россию являются глупыми и бесперспективными. Он акцентировал внимание на том, что историю делают люди. По мнению российского лидера, попытки отменить русскую культуру во всем мире тщетны, поэтому о них можно забыть.