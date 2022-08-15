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Путин призвал Запад забыть о попытках «отменить» Россию

Путин назвал глупыми и тщетными попытки стран Запада «отменить» Россию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил, что все попытки западных стран «отменить» Россию являются глупыми и бесперспективными, пишет ТАСС со ссылкой на видеообращение главы государства к участникам форума «Таврида.Арт».

Путин акцентировал внимание на том, что историю делают люди. По мнению российского лидера, попытки отменить русскую культуру во всем мире тщетны, поэтому о них можно забыть. Он призвал тех, кто пытается это сделать, учить уроки истории.

Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории

Владимир Путинпрезидент России

Обращение к молодежи

По словам президента, российская молодежь, умеющая мечтать, творить, работать и побеждать, будет продолжать традиции культуры, а также обеспечит преемственность поколений. Он добавил, что каждый из участников фестиваля — творческая и яркая личность. Путин указал на то, что они представляют различные направления культуры и и искусства, но объединены общими ценностями, такими как вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям.

Именно эти качества, качества национального характера, делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой

Владимир Путинпрезидент России

Путин уточнил, что участники форума своими творческими достижениями и делами поддерживают российских солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев в Донбассе. Он поблагодарил их за это. Путин напомнил, что сложные периоды в жизни страны — время новых возможностей и смелых людей.

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8 августа 2022

Война против русского мира

Государства Запада начали вводить многочленные санкции против компаний из РФ и россиян на фоне специальной операции на Украине. В июне МИД заявил о «тотальной дискриминации» российских граждан в Европе и США.

56процентов

россиян, согласно данным ВЦИОМ, считают, что западные санкции не смогут нанести вред культуре России: треть граждан полагают, что санкции на российскую культуру не повлияют — «ничего не изменится» (33 процента), а 23 процента считают, что такая ситуация пойдет на пользу отечественной культуре

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе, а также демилитаризация и денацификация Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны объявили войну всему русскому миру. Он допустил, что подобная ситуация может продлиться долго. По мнению дипломата, 30 лет назад Запад выдвигал красивые лозунги об общечеловеческих ценностях, которым сам не следует. Лавров пообещал, что на Западе ощутят последствия гибридной войны против России.

Запад объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает. Доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: композитор Петр Чайковский, писатели Федор Достоевский, Лев Толстой, Александр Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру

Сергей Лавровглава МИД России

Уважение вместо «культуры отмены»

О том, что западные государства стремятся «уничтожить» русскую культуру, Путин говорил и в марте. Он заявил, что на Западе процветает остракизм, а также замалчиваются факты, которые не укладываются в их шаблоны. При этом он подчеркнул, что в России нет места этнической нетерпимости.

Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит

Владимир Путинпрезидент России

По словам Путина, сейчас все, что связано с Россией, столкнулось с «культурой отмены». Причем часто этот процесс идет при полном попустительстве, а иногда и поощрении государственных структур и крупного бизнеса.

Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры

Владимир Путинпрезидент России

В мае первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложил заменить «культуру отмены» на уважение. По его словам, нужно популяризировать «культуру справедливости, традиций, открытий и движения вперед».

Попытка все, что вам не нравится, или все, что не совпадает с вашей точкой зрения, просто взять и отменить — не наш путь. Мы сможем вместо культуры отмены предложить не только для себя, но и для всех, культуру уважения, культуру справедливости, культуру традиций, культуру открытий и движения вперед

Сергей Кириенкопервый заместитель руководителя администрации президента России

Москва неоднократно подчеркивала, что несмотря на все усилия, «отменить» Россию не удастся. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Белому дому не удалось добиться «отмены» России на международной арене.

Так что с отменой России у Белого дома ничего не получилось, да и не получится

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Она добавила, что осенью представители российского руководства планируют интенсивные поездки, которые «связаны с реальностью происходящего, а не с иллюзией, которой тешит себя Вашингтон».

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Марина Совина
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