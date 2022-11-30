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18:33, 30 ноября 2022Экономика

В «Газпроме» отреагировали на иск немецкой Uniper

«Газпром экспорт» заявила, что не признает нарушения контрактов с Uniper

Фото: Shutterstock

«Газпром экспорт» изучает исковое заявление немецкой компании Uniper, которая инициировала арбитражное разбирательство, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение российского предприятия. Там отреагировали на информацию о планируемом суде, которую ранее распространили в Uniper.

Компания заявила, что не признает нарушения контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков. «В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля», — поясняется в сообщении.

Uniper свои требования по возмещению ущерба обосновывает тем, что с июня недополучала поставки от «Газпрома» и была вынуждена взамен покупать газ по более высокой стоимости. В ноябре немецкое предприятие отчиталось о понесенных на фоне сокращения поставок российского газа убытках — за девять месяцев года они составили почти 40 миллиардов евро.

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Платон Щукин
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