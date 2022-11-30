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10:32, 30 ноября 2022Экономика

Власти отказались распространять на Renault льготное автокредитование

Минпромторг России отказался распространять на Renault льготное автокредитование

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минпромторг России назвал нецелесообразным включение автомобилей французского концерна Renault в программу льготного автокредитования, пишет «РИА Новости».

«Принимая во внимание уход компании Renault с российского рынка, дальнейшая поддержка реализации автомобилей данной марки за счет федерального бюджета представляется нецелесообразной»,— пояснили в ведомстве свой отказ.

Власти добавили, что главная задача программ стимулирования спроса — поддержка российских автопроизводителей и повышение конкурентоспособности по сравнению с импортируемой или низколокализованной техникой.

Ранее российские дилеры попросили Минпромторг распространить льготное автокредитование на машины Renault. В дилерских центрах осталось около пяти тысяч автомобилей этого бренда.

22 ноября программа льготного автокредитования в России была продлена на 2023 год. На начало ноября этого года по ней было продано более 34 тысяч автомобилей.

О прекращении деятельности в России Renault объявила 23 марта. Официальная причина — трудности с поставками комплектующих. Доля Renault в компании «АвтоВАЗ» перешла под контроль российского государства в мае, речь идет о почти 68 процентах акций концерна, переданных ФГУП НАМИ. Оставшиеся сохраняет госкорпорация «Ростех».

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Платон Щукин
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