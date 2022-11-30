В росте рейтинга одобрения Байдена в США усомнились

Политолог Дробницкий усомнился в росте одобрения деятельности Байдена

Говорить о выросшей популярности президента США Джо Байдена на фоне результатов опроса агентства Reuters сложно, считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему усомнился в рейтинге одобрения американского лидера, а также рассказал, с чем может быть связан его рост.

Ранее рейтинг общественного одобрения Джо Байдена вырос до 40 процентов, сообщило Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с социологической фирмой Ipsos. По данным агентства, за неделю рейтинг увеличился на три процента. Это произошло благодаря демократам.

Если рост одобрения намечается по результатам данных пяти-шести агентств, тогда действительно можно говорить о том, что популярность политика возросла, убежден Дробницкий. В данном же случае речь идет о колебаниях в рамках одного социологического агентства.

«Если Reuters и Ipsos раньше давали рейтинг одобрения 38 с небольшим, то сейчас они замерили 40. Через месяц опять будет 38, наверное. Если будет хотя бы в рамках этого же социологического опроса через месяц 42 процента, тогда можно сказать, что действительно подросло, сейчас говорить об этом очень сложно, не говоря уж о том, что подросло меньше чем на два процента, а статистическая погрешность до четырех у Reuters и Ipsos. Так что новость высосана из пальца», — пояснил американист.

Рост рейтинга может быть связан с результатами промежуточных выборов, где демократы показали не такой плохой результат, как ожидалось, предположил политолог. «Ожидали полного разгрома, а получили все-таки ничью. Да, потеряли нижнюю палату, но верхнюю сохранили, и в этом смысле, конечно, у человека, который представляет партию, незначительно рейтинг может подрасти. То, что он подрос на два процента, маловато, стоило ожидать, что рейтинг должен был подняться побольше, так что, в общем, это незначительный результат», — отметил Дробницкий.

Ранее сообщалось, что большинство американских граждан выступили против того, чтобы Байден и его экс-коллега Дональд Трамп баллотировались на следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Таким образом, 56 процентов избирателей заявили о нежелании видеть кандидатуру Байдена.

