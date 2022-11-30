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13:13, 30 ноября 2022Россия

Риск заражения менингитом через посылку популярного маркетплейса оценили

Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков заражения менингитом через посылки Ozon

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Риск заражения менингитом при получении посылки со склада популярного маркетплейса в России Ozon, где были выявлены заболевшие сотрудники, отсутствует. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В службе пояснили, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается особой стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным не более двух часов при температуре 10 градусов.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что на складе Ozon был проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в ходе которых удалось обработать все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими. Кроме того, было проведено обеззараживание воздуха.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский отметил, что заразиться менингитом через посылку Ozon практически невозможно.

О случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса в Подмосковье стало известно 28 ноября. В Ozon подтвердили данную информацию, отметив, что о массовой вспышке речи не идет. Известно также, что еще 15 человек поступили в больницу с признаками ОРВИ.

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Анна Щербакова
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