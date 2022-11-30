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08:41, 30 ноября 2022Интернет и СМИ

Россиян призвали настороженно относиться к низким ценам на распродаже

«Прайм»: чрезмерно низкая цена товара на распродаже может указывать на мошенничество

Фото: Tamanna Rumee / Unsplash

Руководитель отдела информационной безопасности платформы управления онлайн-торговлей inSales Константин Липаткин предупредил, что иногда чрезмерной низкая стоимость товара может являться частью мошеннической схемы. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Специалист указал, что особую осторожность нужно проявлять в сезон распродаж, поскольку риск оказаться жертвой злоумышленников значительно возрастает. Во время онлайн-покупок необходимо следовать определенным правилам, например, нужно обращать внимание на подлинность сайта. Липаткин пояснил, что если в названии сайта есть ошибки, лишние буквы или символы, то это может указывать на то, что сайт поддельный.

Он также посоветовал завести виртуальную или отдельную карту, предназначенную исключительно для онлайн-покупок, после чего переводить на нее нужную сумму. Регулярная проверка выписок по счету, использование разных конфигураций в качестве пароля на сайтах, а также их регулярная смена помогут минимизировать риск кражи персональных данных, добавил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что «Черная пятница» в России является лишь уловкой продавцов. Отмечалось, что цены предварительно накручивают перед началом акции, чтобы потом показательно снизить.

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Варвара Кузьмина
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