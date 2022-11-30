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14:48, 30 ноября 2022Россия

Тело ребенка нашли возле российской школы

В Пермском крае возле школы №15 следователи нашли тело 11-летнего мальчика

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В поселке Северный Пермского края нашли тело ребенка возле школы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), передает ТАСС.

Там уточнили, что возле образовательного учреждения нашли тело мальчика 11 лет. О причинах его смерти неизвестно. Следователи начали проверку, сотрудники СК выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Волгоградской области в одном из хуторов нашли тело 15-летнего школьника. Предварительно, ребенок скончался в результате асфиксии, правоохранители не нашли на его теле следов насильственных действий.

До этого тело школьника, который пропал на Кубани, нашли в яме с водой. До гибели мальчик гулял во дворе своего дома в Каневской станице, но в какой-то момент ушел в неизвестном направлении.

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Анастасия Шейкина
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