Глава Минфина пообещал 8-процентную прибавку к зарплатам бюджетников

Глава Минфина Силуанов: зарплаты бюджетников в 2023 году вырастут более чем на 8%

Глава Минфина Антон Силуанов пообещал прибавку к зарплатам бюджетников в 2023 году — она составит более 8 процентов. Такой показатель заложен в федеральном бюджете на 2023-2025 годы, рассказал ТАСС министр в кулуарах Совета Федерации.

«Пенсии в следующем году вырастут на тысячу рублей, как и ранее было запланировано. Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8 процентов», — сказал Силуанов.

Комментируя денежное содержания военнослужащих, министр финансов заявил, что все идет в рамках решений, которые были приняты, — оно увеличивается в соответствии с динамикой роста инфляции. При этом зарплаты сотрудников правоохранительных органов растут «чуть более опережающими темпами».

Ранее в ноябре Силуанов рассказал о планах Минфина сохранить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 13 процентов для россиян, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в России. Министр отметил, что сейчас число таких граждан увеличилось по сравнению с предыдущими годами, они могут мигрировать из одной страны и другую и не быть налоговым резидентом нигде.